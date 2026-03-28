Trump'tan 'Gerald R. Ford' açıklaması: Canımızı kurtarmak için kaçtık

ABD, İran'a 28 Şubat saldırıları öncesi birçok savaş gemisini Orta Doğu'ya göndermişti.

İsrail ile ABD'nin ortak saldırılar sonrası İran'dan da misilleme saldırıları gecikmemişti.

İran bu kapsamda, İsrail'e ve ABD'nin bölgedeki askeri üs ve savaş gemilerine saldırılarda bulunmuştu.

Orta Doğu'da karşılıklı hava saldırıları sürerken, 12 Mart'ta ABD'nin en büyük savaş gemisi USS Gerald R. Ford'da yangın çıktığı, geminin bu nedenle Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne geldiği bildirilmişti.

TRUMP 'İRAN YAPTI' DEDİ

Söz konusu saldırıyı İran üstlense de, ABD'den herhangi bir doğrulama gelmemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde düzenlenen bir yatırım forumunda yaptığı konuşmada, buna dair de açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump, geminin İran saldırısı sonucu alev aldığını doğruladı.

"CANIMIZI KURTARMAK İÇİN KAÇTIK"

Donald Trump, "Dünyanın en büyük savaş gemisinde 'foom, foom, foom' diye ses geliyordu ve saat 1'di. John bana 'Onlar bize saldırdı' dedi ve 17 farklı açıdan geldiler. Buradaydılar, oradaydılar. Canımız kurtarmak için kaçtık. Her şey bitmişti." ifadelerini kullandı.

GEMİDE YANGIN ÇIKMIŞTI

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhane bölümünde teknik arızadan kaynaklanan bir yangın çıktığını duyurmuştu.

Kızıldeniz'de görev yapan gemi, yangının ardından onarım için 23 Mart Pazartesi günü Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gelmişti.

YANGIN 30 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ İDDİASI

The New York Times ise yangının 30 saatten fazla sürdüğünü öne sürerken, olayda yatakhaneleri zarar gören 600'den fazla denizci ve mürettebatın o tarihten bu yana yerde ve masaların üzerinde uyumak zorunda kaldığını iddia etmişti.

VENEZUELA OPERASYONUNDA DA YER ALMIŞTI

Savaş gemisi 9 aydır görevde ve Orta Doğu'ya gelmeden önce Karayipler'de Venezuela'ya karşı yapılan operasyonlarda da yer almıştı.

5 binden fazla denizcinin görev yaptığı uçak gemisinde, F-18 Super Hornet gibi savaş uçakları da dahil olmak üzere 75'ten fazla askeri uçak bulunuyor.

Gemi, hava trafik kontrolü ve navigasyon için gelişmiş bir radar sistemine de sahip.