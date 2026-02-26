Pezeşkiyan'dan 'Hamaney'in nükleer silah açıklamasına inanın' mesajı

ABD ile İran arasındaki karşılıklı restleşmeler ve nükleer müzakereleri sürüyor.

İran devlet televizyonuna göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, Mazenderan Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi Toplantısı’nda bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TOPLUM LİDERİ YALAN SÖYLEMEZ"

Nükleer silah peşinde olmadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'e atıfla “Toplumun lideri, siyasetçiler gibi yalan söylemez, nükleer silahımız olmayacağını söylediğinde gerçekten olmayacak demektir.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran’ın nükleer silaha sahip olmayacağını ilan etmesi gerekiyor" şeklindeki açıklamasına dair ise “Bunu zaten defalarca açıkladık." diye konuştu.

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın İran konusunda son derece net bir tutum sergilediğini aktararak "Başkan'ın mesajı çok açık. İran nükleer silaha sahip olamaz." demişti.