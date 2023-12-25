PKK/YPG sözcüleri konuşurken, SİHA'lar bombaladı Türkiye'nin operasyonlarını kınamak üzere toplanan terör örgütü destekçileri, SİHA operasyonu sırasında paniğe kapıldı.

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ensonhaber.com

Teröristlerin hain saldırılarının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) terör yuvalarına peş peşe nokta atışı operasyonlar düzenlendi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki son operasyonlarla birlikte 26 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne destek açıklaması yaptılar

PKK/YPG'li teröristlerin kontrolündeki petrol tesisleri başta olmak üzere birçok terör hedefi yerle bir edildi.

Eli kanlı terör örgütünün uzantıları ise Türkiye'yi suçlamaya çalıştıkları bir basın toplantısı düzenledi.

SİHA'ların tam isabetli operasyonu panikletti

Türkiye'ye ait SİHA'lar, açıklama yapılırken yakın bir noktaya tam isabetle operasyon gerçekleştirdi. Teröristlerin kontrolündeki altyapılar kullanılamaz hale getirildi.

Yaşanan patlama anı, toplantı sırasında salonda bulunan terör örgütü sözcülerini paniğe sevk etti.

TSK'nın operasyonlarını kınamak üzere toplananlar, açıklamada bulundukları esnada neye uğradıklarını şaşırdı.