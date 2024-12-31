Politico 2024'ün kaybedenlerini yazdı: Almanya Avrupa'nın hasta adamı

Haber Merkezi

2024'ün son haftası tüm dünyada hem yılın muhasebesi ile hem de yeni yıla hazırlıkla geçiyor.

Bu kapsamda ABD merkezli ünlü Politico dergisi de 2024'ün kazanan ve kaybedenlerini derledi.

Geniş bir inceleme yazısı yayınlayan dergi, küresel çapta 2024'te en çok dikkat çeken kazanım ve kayıpları okuyucularına aktardı.

Yazıda en dikkat çeken bölüm ise Almanya'ya ayrılan kısım oldu.

Kaybedenler bölümünde kendine yer bulan Almanya ve Alman Şansölyesi Olaf Scholz'un 2024'teki performansı eleştirildi.

"SCHOLZ'UN ÜZÜCÜ HİKAYESİ"

Yılın sonuna doğru ülkede Angela Merkel sonrası kurulan koalisyonun çökmesiyle mecburi bir erken seçim kararı alınmasına dikkat çekilirken yazıda "Alman Şansölyesi Olaf Scholz'un hikayesinden daha üzücü bir hikaye oldu mu?" ifadelerine yer verildi.

"AVRUPA'NIN HASTA ADAMI ALMANYA"

Alman ekonomisindeki kriz de kaybedenler bölümünde 'hasta adam' nitelemesiyle okuyucuya aktarıldı.

Ülkenin 2024'ü de 2023'te olduğu gibi ekonomide sıfır büyüme ile kapatacağına dikkat çeken yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bir enerji krizi ve bir zamanlar güçlü olan otomotiv sektörünün yavaş düşüşü ortasında, Almanya ekonomisi bu yılı 2023'te olduğu gibi sıfır büyümeyle tamamlayacak.

Ülkenin merkez bankası başkanı Joachim Nagel, sorunları yumuşatmıyor. Bu ayın başlarında Almanya'nın 'sadece kalıcı ekonomik karşı rüzgarlarla değil, aynı zamanda yapısal sorunlarla da mücadele ettiğini' söyledi.

"ALMANYA ORTADA KALMIŞ OLABİLİR"

Trump'ın Beyaz Saray'a döndüğünde ABD ile Pekin arasındaki ticaret savaşını tırmandırması muhtemel olduğundan, Çin ile ticarete devam etme konusunda bahse giren Almanya ortada kalmış olabilir."

YILIN DİĞER KAYBEDENLERİ

Almanya'nın ekonomik krizine geniş yer verilen yazıda, Ukrayna'yı 3 günde ele geçirme planı yaparken 3 yıldır savaşa saplanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa'da siyasi istikrar sağlayamayan Emmanuel Macron, Ekonomik sorunlarla debelenen Macaristan Başbakanı Orban ve yılın son günlerinde rejimini kaybeden Beşar Esad yer aldı.

Yazıda kazananlar arasında ise Avrupa'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve ABD'de başkan seçilen Donald Trump yer aldı.