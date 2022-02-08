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    Polonya, bazı meslekler için Kovid-19 aşı zorunluluğunu süresiz erteledi

    Polonya hükümeti; öğretmen, polis ve ordu mensupları için Kovid-19 aşı zorunluluğunu süresiz ertelediğini duyurdu.
    • AA
    • 08.02.2022 - 18:09
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 18:12
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    Polonya, bazı meslekler için Kovid-19 aşı zorunluluğunu süresiz erteledi

    Polonya'da geçtiğimiz yıl öğretmenler, sağlık görevlileri, polis, asker ve itfaiyecilerin, işlerini yapmak istiyorlarsa 1 Mart'a kadar Kovid-19'a karşı tam aşılanmaları gerektiği açıklanmıştı.

    AŞI ZORUNLULUĞU SÜRESİZ ERTELENDİ

    Polonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, bu meslek gruplarındaki kişilerin 1 Mart'a kadar tam aşılanması planının hayata geçirilemeyeceği, dolayısıyla bu tarihin süresiz ertelendiği duyuruldu.

    ÜLKEDE GÜNLÜK VAKA 36 BİN

    Bu arada Polonya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 36 bin yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, 290 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Polonya'da nüfusun yüzde 57'sinin Kovid-19'a karşı tam aşılandığı ifade edildi.

    Polonya, bazı meslekler için Kovid-19 aşı zorunluluğunu süresiz erteledi #1


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