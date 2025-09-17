Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Almanya'dan tazminat talep etti

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Berlin ve Paris'teki bugünkü temaslarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

NAWROCKİ, ALMANYA’DAN TAZMİNAT TALEP EDİYOR

Nawrocki, Almanya'nın Polonya’ya tazminat ödemesinden yana olduğunu belirterek, Almanya’ya uzun vadeli bir anlaşmanın parçası olarak ülkesinin silah sanayisini ve askeri kapasitesini finanse etme önerisi sunduğunu kaydetti.

Talebin gerçekleşmesi halinde Polonya ordusunun ve dolayısıyla NATO'nun doğu kanadının güçleneceğine dikkati çeken Nawrocki, bunun kesin bir plan olmadığını, tartışmaya açık bir fikir olduğunu vurguladı.

Nawrocki, Polonya tarafından hazırlanan kapsamlı tazminat raporunun müzakereler için bir referans olabileceğini söyleyerek, raporu "bilimsel, akademik ve istatistiksel açıdan çok iyi hazırlanmış" olarak nitelendirdi.

Tazminat konusunda Polonya içinde birlik olma çağrısı yapan Nawrocki, "Bu görüşmelerden sonra, biz Polonyalıların bu konuda tek sesle konuşmamız gerektiğine derinden inanıyorum. Bu bizim yükümlülüğümüzdür." diye konuştu.

Nawrocki, tazminat konusunun gündeme getirilmesinin Almanya ile ülkesi arasında var olan iyi ilişkileri etkilemeyeceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, Nawrocki ile görüşmesinin ardından talep ettiği tazminatı bir kez daha reddettiği bildirildi.

POLONYA'NIN ALMANYA'DAN TAZMİNAT TALEBİ

Polonya uzun yıllardır İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin ülkeye verdiği tahribat ve savaştaki kayıpları için mevcut Almanya yönetiminden tazminat talep ediyor.

Polonya Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), ilk önce 2017'de tazminat meselesini gündeme taşımış, 2022'de iktidarda olduğu dönemde ise tazminat konusuyla ilgili parlamento komisyonu kurmuştu.

Komisyon, üç yıl önce tazminat tutarını 1,3 trilyon avro olarak belirlemişti.

Polonya'nın tazminat talebi Almanya'da dönemin hükümeti tarafından da reddedilmişti.

Nawrocki, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 86. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde de Almanya'dan tazminat talep etmişti.