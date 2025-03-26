AA

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrzej Szejna, yaptığı açıklamada, parlamento oturumlarına alkolün etkisi altında katıldığını ve "alkol bağımlılığıyla" mücadele ettiğini bildirdi.

Szejna'nın açıklamasına ilişkin detaylar ulusal basındaki haberlerde yer aldı.

"ALKOL BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE ETTİĞİ KABUL EDİYORUM"

Szejna, X hesabından paylaştığı mesajda da alkol bağımlılığı probleminden etkilenen herkesten özür dilediğini belirterek, bu süreçte kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Szejna, "Alkol bağımlılığıyla mücadele ettiğimi kabul ediyorum. Ailemin ve bir terapist ekibinin desteği sayesinde sağlığım üzerinde yeniden kontrol sahibi oldum." ifadesini kullandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI İSTENDİ

Polonya basını, Szejna'nın alkol bağımlılığını "kontrollü skandal" olarak nitelendirdi.

Başbakan Tusk ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu endişelerin geçerliliğini belirlemek benim görevim değil. Bunlar iddia değil, eleştirel açıklamalar." diyerek, Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski'den, Szejna'nın görevden uzaklaştırılmasını istedi.