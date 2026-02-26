Polonya’da eski istihbarat şeflerine “Pegasus” soruşturması

İsrailli NSO Group’un geliştirdiği Pegasus casus yazılımını kullanmakla suçlanan iki eski istihbarat başkanı, görevlerini ihmal etmekle itham edildi.
Polonya Ulusal Savcılık Ofisi, eski İç Güvenlik Teşkilatı (ABW) Başkanı Piotr P. ve eski Askeri Karşı İstihbarat Servisi (SKW) Başkanı Maciej M.’ye, Pegasus sisteminin kullanımına onay vermeleri ve kullanmaları nedeniyle suçlama yöneltti. Şüphelilerin, gizli bilgilerin korunması gerekliliklerini sağlamadan hareket ettikleri ve görevlerini yerine getirmedikleri iddia edildi.
YASALA AKREDİTASYON EKSİKLİĞİ VE RİSKLER
Söz konusu yazılımın, gerekli bilişim güvenliği akreditasyonuna sahip olmadığı ve “gizli” ile “çok gizli” dereceli bilgilerin işlenmesinde güvenlik sağlayıp sağlamadığının doğrulanmadığı belirtildi. Bu durumun, istihbarat faaliyetleri sırasında toplanan bilgilerin korunamamasına ve kamu zararına yol açtığı kaydedildi.
ŞÜPHELİLER İFADE VERMEYİ REDDETTİ
Piotr P. ve Maciej M., suçlamaları reddederek ifade vermeyi kabul etmedi. Savcılık, şüpheliler için herhangi bir adli kontrol veya önleyici tedbir uygulanmasına gerek görmedi. Söz konusu suçlamalar, 3 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor.
PEGASUS'UN ULUSLARARASI TARTIŞMALARI
Pegasus yazılımı, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarını dinleme, ses kaydı alma, e-posta takibi ve fotoğraf çekme gibi casusluk faaliyetlerinde dünya genelinde kullanılmasıyla gündeme gelmişti.
SİYASİ YANKILAR
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Şubat 2024’te selefi Mateusz Morawiecki döneminde bazı hükümet yetkililerinin Pegasus’u yasa dışı şekilde kullandığını iddia etmişti.