Rusya’da üst düzey subaya suikast planı engellendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), St. Petersburg kentinde üst düzey bir askeri yetkiliye yönelik planlanan saldırının engellendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, iki Rus vatandaşının, Ukrayna güvenlik birimlerinin talimatıyla hareket ettikleri şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

FSB, şüphelilerin Rusya Savunma Bakanlığı’nda görevli bir subayı hedef alarak el yapımı patlayıcı kullanmayı planladıklarını ve yasa dışı faaliyetlerinin güvenlik birimlerince önlendiğini bildirdi.

"PATLAYICI ARACA YERLEŞTİRİLDİ" İDDİASI

Açıklamada, zanlıların sosyal medya üzerinden Ukrayna gizli servis görevlisiyle iletişim kurduğu ve saldırı niyetlerini yazılı olarak ilettiği öne sürüldü.

FSB’ye göre, şüpheliler yönlendirmeler doğrultusunda gizli bir depodan el yapımı patlayıcı aldı, hedef bölgeyi keşfetti ve bombayı subayın aracının altına yerleştirdi. Patlayıcının güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili ceza davası açılıp açılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.