Süveyda’da esir takası: 86 kişi karşılıklı serbest bırakıldı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde yapılan esir değişimi, Suriye Kızılayı ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi gözetiminde gerçekleştirildi.

Takas kapsamında Suriye hükümeti 61 kişiyi serbest bırakırken, İsrail destekli Dürzi lider Hikmet el-Hecri’ye bağlı gruplar da daha önce alıkoydukları 25 kişiyi salıverdi.

Serbest bırakılanların sağlık kontrolleri için sivil savunma ekipleri, Süveyda’nın kuzeyindeki Almutanah kontrol noktasında hazır bulundu. Güvenlik güçlerinin geniş önlemleri altında yürütülen süreç, tarafların karşılıklı teslimiyle tamamlandı.

ÇATIŞMALARIN ARDINDAN GELEN SÜREÇ

Süveyda’da 13 Temmuz 2025’te bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de alıkonulmuştu.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerinin de Dürzi grupların saldırısına uğramasıyla çatışmalar genişlemiş, onlarca asker yaşamını yitirmişti. Taraflar arasında sağlanan ateşkes kısa sürede bozulmuştu.

İSRAİL SALDIRILARI VE DİPLOMATİK GİRİŞİMLER

Çatışmaların büyümesi üzerine İsrail Hava Kuvvetleri, 16 Temmuz’da Şam’daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını hedef aldı. Aynı gün Süveyda’da hükümet ile yerel gruplar arasında yeniden ateşkes sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera çevresindeki saldırılarını sürdürdü.

Diplomatik girişimler kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 16 Eylül’de Şam’daki Tişrin Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşme sonrası Süveyda’daki gelişmelere ilişkin ortak bir yol haritası üzerinde uzlaşıldığı açıklandı.

Yol haritasında sivillere zarar verenlerin uluslararası koordinasyonla soruşturulması, insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılması, zarar görenlere tazminat ödenmesi ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılması gibi başlıklar yer aldı.