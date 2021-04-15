Polonya'da şarja takılı telefonuyla küvete giren genç kız öldü

Polonya'da 17 yaşındaki bir genç kız, su dolu küvete şarja takılı cep telefonu ile girmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Polonya’nın kuzeyindeki Pomeranya bölgesinde yer alan Lebork kasabasında yaşanılan olayda, 12 Nisan gecesi saat 01.00 civarında 17 yaşındaki genç kız ailesiyle birlikte yaşadığı evde banyoya girdi.

UZUN SÜRE BANYODA KALMASINDAN ŞÜPHELENDİLER

Kızlarının uzun süre banyodan çıkmaması üzerine şüphelenen ebeveynlerin, banyoya girdiklerinde evlatlarının cansız bedeniyle karşılaştıkları aktarıldı.

ŞARJA TAKILI TELEFON NEDENİYLE ELEKTRİK ÇARPTIĞI BELİRLENDİ

Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri ve polis, su dolu küvetin içinde yan tarafta bulunan prizde şarja takılı halde bulunan bir cep telefonu olduğunu belirledi. İsmi açıklanmayan genç kızın cesedi morga kaldırılırken, savcı otopsi yapılmasını istedi. Otopsi neticesinde talihsiz kızın elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

Bölge Savcısı Patryk Wegner yaptığı açıklamada, elektrik çarpmasının neden ve nasıl meydana geldiğinin açığa çıkması için patolog ve elektrik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi.

RUSYA,FRANSA VE ABD'DE DE BENZER ÖLÜMLER YAŞANMIŞTI

Daha önce de Rusya, Fransa ve ABD’de banyoya telefonları şarjdayken girdikleri için elektrik çarpması sonucu ölümler yaşanmıştı.