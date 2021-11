Prens Charles'ın, Archie'nin ten rengini sorduğu iddia edildi

İngiltere Kraliyet ailesini karıştıran söylentiyle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

ABD'de yaşayan Prens Harry-Meghan Markle çifti, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılık kararları ve yaşadıklarına ilişkin Oprah Winfrey'ye verdikleri röportajda çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Markle, Kraliyet'te bebeğiyle ilgili ırçılık boyutuna varan kaygılar olduğunu söylemiş, "Hamileyken doğacak çocuğuma güvenlik sağlanmayacağı, unvan verilmeyeceğiyle ilgili konuşmalar yapıyorduk. Ayrıca ten renginin ne kadar koyu olabileceğiyle ilgili endişeler ve konuşmalar vardı." demişti.

"ARCHIE'NİN TEN RENGİNİ PRENS CHARLES SORDU" İDDİASI

Ancak Markle, Archie'nin ten rengine ilişkin soruların kim tarafından dile getirildiğini açıklamadı.

Amerikalı gazeteci Christopher Andersen'in "Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" (Kardeşler ve Eşler: William, Kate, Harry ve Meghan'ın Özel Hayatları) adlı yeni kitabında, söz konusu endişelerin Galler Prensi Charles tarafından dile getirildiği öne sürüldü.

"ÇOCUKLARININ NASIL GÖRÜNECEĞİNİ MERAK EDİYORUM"

Page Six'in aktardığına göre, Kraliyet ailesindeki bir kaynağa dayandırılan iddiada, Prens Harry ve Meghan Markle'ın nişanlandığı gün olan 27 Kasım 2017'de, Prens Charles'ın, eşi Camilla'ya, "Çocukların nasıl görüneceğini merak ediyorum." dediği belirtildi.

Camilla'nın söz konusu ifadeye "biraz şaşırdığı" ve "Kesinlikle harika görünecektir, eminim." yanıtını verdiği kaydedildi. Buna karşılık Prens Charles'ın sesini alçaltarak, "Sence çocuklarının ten rengi ne olabilir?" sorusunu yönelttiği aktarıldı.

"İDDİALAR KURGU"

Charles'ın bir sözcüsü ise iddiaları reddederek, "Bu bir kurgu ve daha fazla yorum yapmaya değmez." diye konuştu.