Prens Harry ve eşi Meghan Ürdün'de Gazzeli yaralıları ziyaret etti

İsrail'in Gazze'deki soykırımından yaralı kurtulan Filistinlilerin bir kısmı Türkiye'nin de dahil olduğu çevre ülkelerde tedavi görüyor.

Bu kapsamda Ürdün'de de çok sayıda Filistinli yaralı bulunuyor.

Ürdünde bulunan İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, Filistinli yaralıları ziyaret etti.

Konuya ilişkin açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapıldı.

İNGİLTERE PRENSİ'NDEN FİLİSTİNLİLERE ZİYARET

Yapılan açıklamaya göre insani ziyaret kapsamında Ürdün'e gelen Prens Harry ve eşi Meghan, başkent Amman'daki İhtisas Hastanesi'ne gitti.

Hastanede, Gazze'den getirilerek tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden Prens Harry ve Meghan Markle, hastaların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Sussex Dükü ve Düşesi'nin Filistinli mültecilerin konakladığı Zatari Mülteci Kampı'nı da ziyaret ettiğini bildirdi.

ÇOCUKLARLA OYUN OYNADI

Açıklamada, çiftin kamptaki gençlik merkezinde mülteci gençlerle bir araya geldiği, ayrıca çocuklarla futbol oynayıp sanat ve müzik etkinliklerine katıldığı kaydedildi.

Çift ayrıca, Ürdünlüler ve mültecilere sağlık hizmeti sunulması konusunu görüşmek üzere DSÖ'ye bağış yapan ülkelerin temsilcileri, Birleşmiş Milletler ortakları ve yerel yetkililerle düzenlenen toplantıya katıldı.