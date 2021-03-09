Prens Harry ve Meghan Markle'ın açıklamaları, İngiltere'de deprem etkisi yarattı

Markle'ın ırkçılık iddiaları sonrası İngiltere Kraliyet Ailesi sessizliğe büründü. Buckingham Sarayı krizi görüşürken, İngiliz basını konuya geniş yer ayırdı.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın, Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'in programında yaptığı açıklamalar, İngiltere'de deprem etkisi yarattı.

Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler." dedi.

"OĞLUMUN TEN RENGİNİ KONUŞUYORLAR"

Markle, sözlerinin devamında, "Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." diye konuştu.

Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtti.

İNGİLTERE'DE GÜNDEM HARRY-MEGHAN

Harry-Meghan çiftinin açıklamaları İngiliz basınında gazetelerin ilk sayfalarında yer aldı.

Daily Mail gazetesi, "zehirli suçlama" ifadesini kullanırken, çiftin, ailelerine karşı kışkırtıcı bir şekilde ırkçılık suçlamasında bulunduğunu aktardı.

Kraliyet'in açıklamalar karşısında "sersemlediği" ve Kraliçe Elizabeth'in acil durum toplantısında olduğu belirtildi.

"BENİ AĞLATTI"

Markle, düğünden önce Cambridge Düşesi Kate'i ağlattığına dair gazetelerde çıkan haberleri de yalanlayarak, "Aslında bunun tam tersi oldu. Düğünden birkaç gün önce Kate bir şeye üzülmüştü ve beni ağlattı." açıklamasında bulundu.

"HARRY VE MEGHAN'DAN BOMBA ETKİSİ"

Kraliyet Ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, "Artık yaşamak istemiyordum." ifadesini kullandı.

Röportajın ülkedeki etkisini aktaran Mirror, "Harry ve Meghan'dan bomba etkisi... 85 yıl içinde Kraliyet'teki en kötü kriz" diye yazdı.

"KRALİYET KRİZDE"

Guardian gazetesi, "Kraliyet, yıkıcı ırkçılık iddiasının ardından krizde" başlığını kullanırken, Prens ve Meghan Markle çiftinin röportajından karelere yer verdi.

Prens Harry, verdiği demeçte Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki "anlayışsızlığın" etkili olduğunu belirtmiş ve annesi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünü anımsatarak, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirmişti.

Babası Prens Charles'ın kendisinin telefonunu açmadığını ifade eden Harry, "Babaannem Kraliçe Elizabeth ile bugüne kadar 3 kez telefonda konuştuk, babamla da 2 kez konuştuk ancak sonra telefonlarıma cevap vermemeye başladı." diye konuşmuştu.

"MEGHAN'IN CESARETİ"

"inews" gazetesi de Kraliyet Ailesi'nin ırkçılık iddialarıyla ilgili kriz yaşadığını okurlarına duyurdu.

Telegraph ise Beyaz Saray'ın röportajın ardından Meghan Markle'ın "cesaretini" övdüğünü belirtti.

İKİNCİ BEBEKLERİ KIZ OLACAK

Röportajda Harry, ikinci çocuklarının cinsiyetini de ilk kez duyurarak, "İlk bebeğimiz erkekti, şimdi de bir kızımız olacak." açıklamasında bulundu.

Çift, geçen ay ikinci çocuklarını bekledikleri haberini kamuoyuyla paylaşmıştı.

BUCKINGHAM'DA KRİZ GÖRÜŞMELERİ

Bu arada BBC, Kraliyet Ailesi'nin Prens Harry ve eşi Markle'ın iddiaları karşısında yorum yapmakta acele etmeyeceğini yazdı.

Buckingham Sarayı'nda kriz görüşmelerinin yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ırkçılık iddiaları hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Johnson, "Kraliçe'nin oynadığı birleştirici role her zaman hayranlık duyduğunu" dile getirdi.