Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Şampiyon Cimbom için...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, stadının yanında hayata geçireceği Ali Sami Yen Spor Kompleksi Aslantepe Vadisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler ve taraftarlar katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aslantepe Projesi’nin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK GALATASARAY İÇİN, ŞAMPİYON CİMBOM İÇİN"

Törende konuşan Bakan Bak, projenin hem Galatasaray hem de Türk sporu açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Törende yaptığı konuşmada projenin önemine dikkat çeken Bakan Bak, Fenerbahçe derbisi öncesi ‘Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için çalışmaya devam edeceğiz’ ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın sözleri şu şekilde:

"İnanıyorum ki Galatasaray burada amatör branşlara verdiği destekle çok daha büyük başarılar elde edecek. Avrupa ve Dünya Olimpiyat şampiyonları, burada Galatasaray forması altında yetişmeye devam edecek ve Türk sporuna hizmet edecekler."

"HEP BERABER ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Bak, konuşmasının devamında Türk sporunun gelişimi için çalışmaların süreceğini belirtti.

Bak son olarak şunları söyledi:

"Türk sporu için, büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Milli Takımı için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz"