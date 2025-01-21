Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüştü

AA

Kremlin Sarayı'ndan dikkat çeken açıklama geldi..

Açıklamada, Putin ile Sisi'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede Gazze Şeridi ve Suriye'deki durumun ele alındığı kaydedildi.

NELER KONUŞULDU

Görüşmede, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ve esir takasıyla ilgili anlaşma bağlamında Gazze'deki durum ele alındı.

Putin, Mısır ve diğer ülkelerin, anlaşmaların sağlanmasındaki arabuluculuk girişimlerini takdir etti.

Suriye'deki durumu da görüşen Putin ve Sisi, "bu ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, siyasi görüşleri, etnik grupları ve inançları ne olursa olsun tüm vatandaşların yasal haklarının güvence altına alınması gerektiğini" vurguladı.

ORTAK PROJE UYGULAMASI

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Mısır'da El-Dabaa Nükleer Santrali'nin inşası ve Süveyş Kanalı'nda Rus sanayi bölgesinin oluşturulması dahil ortak projelerin uygulanması istişare edildi.

Putin ile Sisi, ikili ilişkilerin ileride de güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.