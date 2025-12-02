Putin, Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff ve Jared Kushner ile Ukrayna barış planını görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, arasındaki görüşme başkent Moskova'da başladı.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen ABD tarafından hazırlanan barış planı ele alınacak.

Toplantıya Rusya tarafından Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev de katıldı.

Putin'in, görüşmenin başında Witkoff ile Moskova hakkında sohbet ettiği görüldü.

GÖRÜŞME, BASINA KAPALI DEVAM EDİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Witkoff'un ziyaretine ilişkin, "ABD tarafı, Ukrayna tarafıyla birkaç hafta boyunca çok yoğun bir çalışma yürüttüler ve tabiri caizse Trump'ın çözüm planının bir versiyonunu hazırladılar. Bunun, barış yolunda, barışçıl bir çözüm yolunda çok önemli bir adım olacağından hiç şüphemiz yok." ifadesini kullanmıştı.