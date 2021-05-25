Putin ve Biden'ın görüşeceği yer ve tarih belli oldu

Putin ve Biden'ın görüşeceği yer ve tarih belli oldu

ABD ve Rusya'dan gelen açıklamalarda, görüşmenin 16 Haziran'da Cenevre'de yapılacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek ay yüz yüze görüşecek.

Biden'ın ABD başkanı olmasının ardından iki lider, ilk kez yüz yüze görüşme yapacak.

Kremlin'den gelen açıklamada, Putin ile Biden'ın, 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya geleceği açıklandı.

"GÜNCEL KONULAR İSTİŞARE EDİLECEK"

Görüşmede, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin durumu ve geleceğinin ele alınacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Stratejik istikrar konularının yanı sıra koronavirüs salgınıyla mücadelede etkileşim ve bölgesel sorunların çözümü de dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki güncel konular istişare edilecektir." ifadesi yer aldı.

"ACİL MESELELERİ TARTIŞACAKLAR"

Beyaz Saray da iki ismin gelecek ay görüşeceğini bildirdi.

Sözcü Jen Psaki, "Öngörülebilirliği ve istikrarı ABD-Rusya ilişkisine geri getirmeye çalışıyoruz. Liderler tüm acil meseleleri tartışacaklar." dedi.

"İKİ ÜLKE BİRLİKTE ÇALIŞMALI"

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmeye ilişkin, "Başkan Biden’ın Başkan Putin ile görüşme yapma önerisine olumlu bakıyoruz." dedi.

TASS'ın haberine göre, Lavrov, Rusya-ABD ilişkilerinin şu anda karmaşık olduğuna, ancak iki tarafın birlikte çalışması gerektiğine işaret etti.

İSVİÇRE'DEN AÇIKLAMA

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsviçre'nin, ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki zirveye ev sahipliği yapmasından çok mutlu olduğunu belirtti.

Parmelin, "Umarım, müzakereler hem her iki ülke hem de uluslararası toplum için verimli olur." ifadesini kullandı.

Cenevre'de ABD-Rusya arasındaki en son zirve, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Rusya Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılmıştı.