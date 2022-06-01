Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin Dmitriy Peskov'dan açıklama: Tarih belirlenecek

Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yapan Sözcü Peskov, tarihin diplomatik kanallar aracılığı ile belirleneceğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olası Türkiye ziyaretine de değindi. Putin’in bir davet aldığını doğrulayan Peskov, "Ziyaret için önemli noktalar ana hatlarıyla belirlenmedi. Böyle bir davet var ve tarihler diplomatik kanallar aracılığıyla belirlenecek." ifadelerini kullandı.

İHA’nın haberine göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türkiye ziyaretinin planlandığı bir şekilde gerçekleştirileceğini belirten Peskov, “Sayın Bakanın temasları planlandı ve bunun ayrıntılarını kendisi paylaşacak. 8 Haziran’da öncelikle tahıl tedariki doğrultusunda güvenli koridor oluşturulması ele alınacak.” dedi.

“ABD’nin kasıtlı bir şekilde yangına körükle gittiğine inanıyoruz”

Ukrayna ile süregelen savaşa da değinen Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya daha gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat sağlama kararı hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Burada yeni bir şey olmadığını her zaman söylüyoruz. ABD’nin kasıtlı bir şekilde yangına körükle gittiğine inanıyoruz. ABD’nin silah tedariki, Kiev’in barış görüşmelerine olan arzusunu uyandırmasına katkıda bulunmuyor.”





“Güvenmek için bu sözlerin tutulduğuna dair tecrübe olması gerekir”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’in bu silahlarla Rus topraklarına saldırmayacaklarına yönelik sözlerine Kremlin’in güvenip güvenmediği ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır. Güvenmek için bu sözlerin tutulduğuna dair tecrübe olması gerekir. Ne yazık ki böyle bir tecrübemiz yok." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna’nın Herson, Zaporijya, Donbas bölgelerinde Rusya’nın kontrolü ele geçirdiği yerlerdeki insanların kendi geleceklerine karar vermeleri gerektiğini ve Kremlin’in "en iyi kararı" vereceklerinden şüphe duymadığını söyledi.

Zelensky-Putin görüşmesi

Putin ile Zelensky arasında görüşme ihtimalinin dışlanmadığını söyleyen Peskov, Ukrayna ile barış anlaşması üzerinde yürütülen çalışmaların uzun zaman önce durduğunu ve yeniden başlamadığını kaydetti.

“Çok derin bir gıda krizinin eşiğindeyiz”

Küresel gıda krizinden bir kez daha Batılı ülkeleri sorumlu tutan Peskov, Rusya’ya uygulanan yaptırımları yasa dışı olarak nitelendirdi. Peskov, "Bize karşı yasa dışı kısıtlamaların getirilmesi, Rusya’nın hiçbir şekilde engellememesine rağmen Karadeniz’e giden yolu mayınlayan ve oradan tahıl sevkiyatı yapmayan Ukraynalı yetkililerin eylemleri sonucu potansiyel olarak çok derin bir gıda krizinin eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.