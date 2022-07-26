Qatar Airways: Havacılık sektöründeki aksama yıllar sürecek

Şirketin CEO'su Al Akbar, sektörün içinde bulunduğu durumun birkaç yıl devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

Avrupa'da birçok havalimanı, uçuşlarda aksama, sefer iptalleri ve oluşan bagaj yığınlarıyla konuşuluyor.

Doha merkezli Qatar Airways'ten, havacılık sektörünün karşılaştığı durumla ilgili değerlendirme geldi.

"Birkaç yıl süreceğini düşünüyorum"

Şirketin CEO'su Akbar Al Baker, havacılıktaki aksaklığın yıllarca süreceği konusunda uyardı.

Al Baker, "Koronavirüs, sektörün tedarik zincirine zarar verdi. Birkaç yıl süreceğini düşünüyorum." dedi.

Avrupa'daki personel eksikliği etkiliyor

Avrupa'daki iş gücü sıkıntısı, uçak teslimatlarındaki gecikmeler ve yedek parça eksikliğinin Qatar Airways'i de etkilediğini dile getiren Al Baker, kendileri için en büyük etkinin söz konusu kıtadaki personel eksikliği olduğunu kaydetti.

Bu ay, İngiltere'deki Heathrow Havalimanı'nın, daha fazla aksamadan kaçınmak için hava yollarına yolcu sınırlaması getirmesi, Katar'ın bölgesel rakibi Emirates'in tepkisini çekti.

"Sindirilmesi zor bir karar"

Financial Times'ın haberine göre, Heathrow'un kararının "sindirilmesi çok zor" olduğunu anlatan Qatar Airways CEO'su, diğer taraftan sorunun yalnızca Heathrow'da değil, Avrupa genelinde sistematik olduğunu da sözlerine ekledi.

Avrupa'daki havalimanlarında aşırı yoğunluk ViDEO