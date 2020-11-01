Ralph Biden: Joe Biden başkan olmak için biraz fazla yaşlı

Ralph Biden: Joe Biden başkan olmak için biraz fazla yaşlı

Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın kuzeni Ralph Biden, seçimlerle ilgili görüşünü bildirdi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 46. başkanlık seçimlerine saatler kala Joe Biden, anketlerde önde görünüyor.

Biden'ın kuzeni 74 yaşındaki Ralph Biden, Demokratların adayı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

JOE BIDEN'IN KUZENİNDEN SEÇİM YORUMU

Emekli grafik tasarımcı Biden, The Times'a yaptığı açıklamada, 20 Kasım'da 78 yaşına girecek olan kuzeni Joe Biden'ın başkanlık koltuğu için çok yaşlı olduğunu söyledi.

"BAŞKANLIK İÇİN FAZLA YAŞLI"

Ralph Biden, "O iş için biraz fazla yaşlı, ama Winston Churchill de yaklaşık aynı yaştaydı, kim bilir." diye konuştu.

Biden'ın iyi bir başkan olacağını savunan grafik tasarımcı, "Sorum şu: Ne kadar sürecek? Çok yüksek baskı gerektiren bir iş." ifadelerini kullandı.

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