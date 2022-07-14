Rishi Sunak: Beni servetimle değil, sicilimle yargılayın

Rishi Sunak: Beni servetimle değil, sicilimle yargılayın

Başbakan Johnson'ın yerine geçmesi muhtemel isimler arasında bulunan Sunak, seçmenlerin desteğini almaya çalışıyor. Sunak, servetiyle tartışmaların odağına oturmuş durumda.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson sonrası dönem şekillenmeye başladı.

Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ederken, parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için yapılan oylamadan Rishi Sunak birinci çıktı.

"Ülkeyi yönetemeyecek kadar zengin" eleştirisi

Yarışı önde götüren Sunak, İngiltere'de yaşanan ekonomik sıkıntıların ortasında "ülkeyi yönetemeyecek kadar zengin" olduğu yönündeki eleştirileri reddetti.

Sunak, yaptığı açıklamada, zorlu mücadelelerin üstesinden gelebilecek deneyime sahip olduğunu söyledi.

"Banka hesaplarına göre değil, karakterlerine göre..."

Geçen hafta istifa ederek Johnson hükümetinin düşüşünü tetikleyen eski Maliye Bakanı Sunak, "İnsanları banka hesaplarına göre değil, karakterlerine göre yargılıyorum. İnsanların da beni son birkaç yıldaki davranışlarıma göre yargılayabileceklerini düşünüyorum. Karakterin ötesinde, beni eylemlerimle yargılayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

42 yaşındaki siyasetçi, "Sıkı çalışmaya ve arzuya inanırım. Bu benim hikayem. Eğer başbakan isem, o zaman bunu kuvvetli biçimde savunurum." diye konuştu.

Servetiyle tartışma konusu oldu

Sunak ailesi, İngiltere'de zaman zaman servetleriyle tartışma konusu oluyor. Rishi Sunak ve ailesinin mali işleri son dönemde mercek altına alınmış durumda.

Sunak'ın eşi Akshata Murty, kocası üzerindeki siyasi baskıyı hafifletmek için denizaşırı kazançları üzerinden İngiltere'ye vergi ödemeye başlayacağını duyurmuştu.

Sunak, vergi düzenlemeleri konusunda şeffaf olmadığı yönünde eleştiriliyor. BBC'nin aktardığına göre, milletvekili ve Maliye Bakanı olarak Sunak'ın maaşı 151 bin 649 sterlin.

730 milyon sterlin tahmini

Politikaya girmeden önce, oldukça kârlı iki fonun ortağı olan Sunak'ın, geçmişteki bankacılık kariyeri ve Hindistan'ın en başarılı girişimcilerinden birinin kızı olan Murty ile evliliği sayesinde Avam Kamarası'nın en zengin milletvekili olduğu düşünülüyor.

The Times'a göre, Sunak, "yirmili yaşlarının ortalarında bir multimilyonerdi", ancak ne kadar varlığı olduğu konusunda hiçbir zaman kamuoyuna açıklama yapmadı.

Sunday Times Zenginler Listesi, Sunak ve Murty'nin servetini 730 milyon sterlin olarak öngörüyor.

"Milyonlarca insan üzerindeki etkisini çok iyi anladım"

BBC Radio 4'te katıldığı yayında ülkedeki mali baskıları anlayıp anlamadığı da sorulan Sunak, şu yanıtı verdi:

"Pandemi vurduğunda, ülkenin her yerindeki milyonlarca insan üzerindeki etkisini çok iyi anladım. Birkaç hafta içinde ücretsiz izin planını ortaya koydum. Bu başarıdan gerçekten gurur duyuyorum."

Enflasyonla mücadele mesajı

Ekonomi alanındaki önceliklerini sıralayan Sunak, enflasyonla mücadelenin ilk sırada olduğunu kaydetti.

Enflasyonun herkesi daha da yoksullaştırdığına dikkati çeken Sunak, "Şimdi ele alınmazsa, özellikle ipotekli kredilerle, uzun vadede ailelere daha pahalıya mal olacak." dedi.

Vergi konusu

Enflasyonun herkesi daha da yoksullaştırdığı için mücadele edilmesi gereken "düşman" olduğunu söyleyen Sunak, vergileri "derhal" kesmekten kaçınma planını savundu.

Sunak, rakiplerini hedef alarak, seçim kazanmak için vergileri düşürmeyeceğini, vergileri düşürmek için seçimleri kazanacağını söyledi.

Ruanda politikasını savunuyor

Tepki çeken Ruanda politikasını savunan Sunak, Doğu Afrika ülkesine sığınma talebinde bulunmaları için bazı sığınmacıları göndermeyi planlayan politikayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.