Rıza Pehlevi, İran'a yeni lider çağrısı yapıp, Trump'a teşekkür etti

İsrail, ABD desteği ile İran'ı bombaladıktan sonra İran'ın füzelerle karşılık vermesi birçok ülkeyi içine alan bir kaosa neden oldu.

ABD'de yaşayan devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi, olayların ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İran'daki vatandaşlarını sokağa davet etmişti.

Pehlevi, sonrasında da İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ölümüyle İran rejiminin fiilen sona erdiğini savunmuştu.

ABD ASKERLERİNE: KALBİM ACIYOR

Rıza Pehlevi, "Rejim tarafından öldürülen 3 Amerikalı kahraman ve yaralanan 5 kişi için kalbim acıyor. İran halkı onlara sonsuza dek minnettardır. Acı içindeki ailelerine: en derin sevgimizi, başsağlığı dileklerimizi ve sonsuz minnettarlığımızı iletiyoruz." dedi.

"BU FIRSATI DEĞERLENDİRECEK GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI BİR LİDERLİĞE İHTİYAÇ VAR"

Rıza Pehlevi, şimdi de "İran halkı, canavarca rejime darbe vurduğu ve onlara özgürlük şansı verdiği için Başkan Donald Trump’a minnettardır. Şimdi, bu tarihi fırsatı değerlendirecek güçlü ve istikrarlı bir liderliğe ihtiyaç var. Planımı Fox News'ten Maria Bartiromo'ya açıkladım." dedi.

"SALDIRILAR, REJİMİN TAMAMEN BAŞININ KESİLMESİ İÇİN"

Pehlevi, programda "Açıkçası bu kampanyanın bu kez sadece İran'ın nükleer programını veya benzeri bir şeyi geriletmek için olmadığını düşünüyorum. Bu, rejimin tamamen başının kesilmesi ve nihayetinde topyekûn çöküşünü hızlandıracak bir süreçtir." diyerek şöyle konuştu:

"İran halkı, bundan daha azına razı olamayacak kadar çok acı çekti. Ancak geçiş planı devreye girer girmez istikrarlı bir sürece sahip olma becerisine sahip olduğumuzdan emin olmak; nihayetinde demokratik bir sonuca ulaşmak ve böylece İran halkının kendi gelecekteki hükümetini ve sistemini seçebilmesini sağlamak için sorunu derhal ele aldığımızdan emin olmak istiyoruz.

Şimdi yapmamız gereken, bu sürece yardımcı olabilecek tüm unsurları devreye soktuğumuzdan emin olmaktır. Bugün erken saatlerde İran'ın iyi bir dostu olan Senatör Lindsey Graham ile konuşuyordum. Aslında insanlar, duruşundan dolayı ona artık sevgiyle “Lindsey Amca” diyorlar. Bana daha önce, bu planı sunmamız için Senato düzeyinde iki partili bir grup düzenlemeye çalışmak istediğini söyledi.

Hem yönetim hem de Kongre, aklımızdakileri daha iyi anlayacak ve detaylara daha fazla gireceğiz. Sizinle daha önce IPP projesi, İran Refah Projesi (Iran Prosperity Project) ve ilk geçiş sürecinin kritik öneme sahip ilk 100 günü hakkında konuşmuştuk. Bu amaç uğruna birleşmiş, farklı kesimlerden çok sayıda İranlı ile birlikte çalışıyorum. Dini azınlıklar ve etnik gruplar da dâhil olmak üzere ülkenin farklı bölgelerini temsil eden ve bu sürece kendini adamış en çeşitli insan koalisyonuna sahibiz; hepsi de bu ulusal projede hizalanmış durumdalar.

"İRAN SENARYOSUNUN VENEZUELA’DAN ÇOK FARKLI OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Bu nedenle, bunu devreye sokacağımızdan ve boşluğu doldurabileceğimizden son derece eminim. Pek de iyi sonuçlanmayan diğer senaryoların aksine -örneğin Saddam Hüseyin sonrası Baaslaştırmadan arındırma süreci- İran senaryosunun bundan ve Venezuela’dan çok farklı olduğuna inanıyorum. Aklımızda kesinlikle çok sağlam bir plan var. Elbette kritik olan, bu rejim tamamen zayıfladıkça ve çöktükçe geride kalanların artık çözümün bir parçası olması ve geçiş sürecimize dâhil edilmeleridir. Sivil bürokrasinin yanı sıra ordu ve güvenlik güçleri de buna dâhildir."

"İLK 100 GÜN ÖNEMLİ"

Pehlevi, sunucunun "Tamam, tüm bunları izliyor olacağız. Peki, geçiş dönemi liderliğinizin ne kadar sürmesini bekliyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Gerçekçi olmak gerekirse, başladığımız andan nihai referandumu yapabileceğimiz güne kadar en fazla birkaç yılı aşmaması gereken bir dönem öngörüyorum. Ancak asıl kritik olan, ülkeyi ve İran'ın ekonomik durumunu derhâl istikrara kavuşturmak için ilk 100 gündür. Böylece devlet aygıtları mümkün olduğunca sağlam kalır, ülkenin işleyişi devam eder ve bu arada ülkeyi, insanların bir seçim yapmak zorunda kalacağı ve tüm bu konuların tartışılacağı Kurucu Meclis’e götürecek tüm bileşenleri bir araya getirebiliriz."