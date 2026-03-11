ABD'nin İran'daki asıl hedefi: Çin'e giden petrolün ana kaynağı Hark Adası

Orta Doğu'da savaş çanları...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaşta bir hafta geride kaldı.

İki taraf da saldırılarını sürdürürken bütün bölgeyi felakete sürükleyen savaşa ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ASIL HEDEF İRAN'IN PETROL MERKEZİ HARK ADASI

The Telegraph’da kaleme alınan analizde, ABD Başkanı Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonunun stratejik hedeflerinden birinin, ülkenin petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hark Adası’nı ele geçirmek olduğu öne sürüldü.

Habere göre; Operation Epic Fury (Destansı Öfke Operasyonu) ile adada tam kontrol sağlanarak İran zor durumda bırakılmak isteniyor.

PETROL GELİRLERİ İRAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Petrol gelirleri İran hükümet bütçesinin yaklaşık yüzde 40’ını oluştururken adanın ele geçirilerek akışın kesilmesi, ülkede daha derin ekonomik krizlere neden olabilir.

Ülkede ekonomik sıkıntılardan dolayı aralık ayında yönetim aleyhinde geniş çaplı protestolar başlamıştı.

ABD Başkanı Trump'ın, ekonomiyi rejimi devirme konusunda bir araç olarak kullanabileceği belirtiliyor.

HARK ADASI HAKKINDA BİLİNENLER

Bahsi geçen ada, İran’ın Basra Körfezi kıyısından 25 kilometre açıkta bulunan, kireçtaşından oluşan çorak bir çıkıntı.

20 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip ada İran'ın en büyük petrol terminali konumunda yer alırken günlük yaklaşık 7 milyon varil yükleme kapasitesi bulunuyor.

İHRAÇ EDİLEN PETROLÜN YÜZDE 90'I BURADA

İran'ın ihraç ettiği ham petrolün yaklaşık yüzde 90'ı bu ada üzerinden gerçekleşiyor

Buradan yapılan petrol ihracatının büyük bir bölümü Çin ve Hindistan'a taşınıyor.

ÇİN'E PETROL TAŞINMAYA DEVAM EDİLİYOR

Öte yandan CNBC'nin uydu takip verilerine dayandırdığı özel haberine göre; Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasına ve mayın kabusuna rağmen İran, takip sistemlerini kapatan 'karanlık' gemilerle Çin'e savaşın başından bu yana yaklaşık 12 milyon varil petrol ulaştırmayı başardı.