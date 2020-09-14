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    Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesi koronavirüsü yendi

    Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesinin, koronavirüs hastalığını atlattığı açıklandı.
    • AA
    • 14.09.2020 - 05:33
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    Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesi koronavirüsü yendi

    İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, koronavirüse yakalanan ve bir aydır hastanede tedavi gören Roberto Carlos'un babaannesi Gismalia dos Santos da Silva'nın bugün hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

    GİSMALİA'YI "KALABALIK" AİLESİ KARŞILADI

    Cordeiropolis'deki evine geri dönen Gismalia'yı burada çocukları, torunları ve torunlarının çocukları ile aralarında belediye başkanının da olduğu bazı vatandaşların karşıladığı kaydedildi.

    Roberto Carlos un 100 yaşındaki babaannesi koronavirüsü yendi #1

    BREZİLYA'DA VAKA SAYISI 4,5 MİLYONA DAYANDI

    Koronavirüs salgının dünyada en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan Brezilya'da bu zamana kadar 4,3 milyondan fazla vaka tespit edilirken, 131 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

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