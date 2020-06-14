Ruhani: Kurallara uyulmazsa sokağa çıkma yasağı gelir

İran Cumhurbaşkanı Ruhani koronavirüs ile mücadele için alınan tedbirler ve sosyal mesafe kurallarına uyma oranının hazirandan itibaren yüzde 20'ye indiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ruhani, ülkedeki salgın süreciyle ilgili bilgi verdi.

"HALA ENDİŞELİYİZ"

Koronavirüs konusunda halen endişeli olduklarını belirten Ruhani, "Ülkede hastalığın zirvesini tekrar görmemek için sağlık talimatlarına riayet etmeli ve zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmalıyız." dedi.

Halkın virüsle mücadele için belirlenen talimatlara ve sosyal mesafe kurallarına uyma oranının haziran başından itibaren yüzde 80'den yüzde 20'ye kadar düştüğünü gösteren bir rapordan söz eden Ruhani, bu durumun endişe verici olduğunun altını çizdi.

"KURALLARA UYULMAZSA YASAKLAR TEKRAR GELİR"

Ruhani, ülkedeki kısıtlamaların kurallara uyulması şartıyla kaldırıldığını hatırlatarak, "Eğer halkımızın sağlığı tehlikeye düşerse kısıtlamaları tekrar getirmek zorunda kalırız." dedi.