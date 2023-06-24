Rus askeri Moskova çevresinde hendek kazmaya başladı Rusya'da darbe girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in ilerlemeye başladığı başkent Moskova çevresinde Rus askerleri hendek kazdı.

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Rusya karıştı...

Ukrayna'da bataklığa saplanan Rusya'da darbe krizi yaşanıyor.

Savaşta en ön safta savaşan paralı asker şirketi Wagner, Moskova'ya başkaldırdı...

Grubun başkanı Yevgeny Prigojin'in 'Moskova'ya gireceğiz' açıklamasından sonra birlikler yürüyüşe geçti.

Rostov'dan yola çıkan Wagner, Voronej'i geçti.

Wagner, Moskova'ya doğru ilerlerken başkentte de hazırlıklar var.

Moskova'da hendekler kazılıyor

Tüm şehirde zırhlı araçlar önemli noktalara konuşlanırken şehirden çarpıcı görüntüler geliyor.

Wagner'in Rus ordusu tarafından başkent Moskova'da karşılaması beklenirken şehrin çevresinde hendekler kazılmaya başlandı.

İlerleyen saatlerde neler yaşanacağı merakla tüm dünya kamuoyu tarafından takip ediliyor.