Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
596.365
0.01%
BTXN Coin
31.26
0.90%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Rus askerleri Ukrayna'daki 324 hastaneyi vurdu

    Rus ordusunun Ukrayna topraklarına başlattığı savaştan bu yana 14 çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastanenin vurulduğu öğrenildi.
    • 15.04.2022 - 17:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus askerleri Ukrayna'daki 324 hastaneyi vurdu

    Rusya- Ukrayna savaşı 51 gündür sürüyor.

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, savaşın başından bu yana 14 çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastanenin bombalandığı öğrenildi.

    Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

    324 hastaneye saldırı yapıldı

    Denisova, Rusya'nın Ukrayna'da 324 hastaneyi hedef aldığını belirterek, "Rus askerleri, savaşın başından bu yana 14'ü çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastaneyi vurdu ve 24 sağlık tesisi restore edilmiyor. Yaklaşık 60 ambulans ateş altında kaldı ve 6 doktor hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

    Denisova, Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, "Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur" dedi.

    Rus askerleri Ukrayna daki 324 hastaneyi vurdu #1

    Rus askerleri Ukrayna daki 324 hastaneyi vurdu #2


    İlginizi Çekebilir

    Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali
    Medya

    Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    2021 yılının en çekici şehirleri
    Dünya

    2021 yılının en çekici şehirleri

    Görüş Bildir