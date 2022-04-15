Rus askerleri Ukrayna'daki 324 hastaneyi vurdu

Rus ordusunun Ukrayna topraklarına başlattığı savaştan bu yana 14 çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastanenin vurulduğu öğrenildi.

Rusya- Ukrayna savaşı 51 gündür sürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, savaşın başından bu yana 14 çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastanenin bombalandığı öğrenildi.

Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

324 hastaneye saldırı yapıldı

Denisova, Rusya'nın Ukrayna'da 324 hastaneyi hedef aldığını belirterek, "Rus askerleri, savaşın başından bu yana 14'ü çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastaneyi vurdu ve 24 sağlık tesisi restore edilmiyor. Yaklaşık 60 ambulans ateş altında kaldı ve 6 doktor hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Denisova, Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, "Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur" dedi.