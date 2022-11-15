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Rus askerlerinin geri çekildiği Herson'daki kutlamalara Zelensky de katıldı

Rus askerlerinin geri çekildiği Herson'daki kutlamalara Zelensky de katıldı

Rusya'nın geri çekildiği Ukrayna'nın Herson şehrinde kutlamalar devam ediyor. Halk ile birlikte Ukrayna askerlerinin de bulunduğu kutlamalara Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky de katıldı.