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    Rus askerlerinin geri çekildiği Herson'daki kutlamalara Zelensky de katıldı

    Rus askerlerinin geri çekildiği Herson'daki kutlamalara Zelensky de katıldı

    Rusya'nın geri çekildiği Ukrayna'nın Herson şehrinde kutlamalar devam ediyor. Halk ile birlikte Ukrayna askerlerinin de bulunduğu kutlamalara Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky de katıldı.
    • 15.11.2022 - 05:07
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    Geçtiğimiz günlerde Rusya ordusunun Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesiyle birlikte, Herson şehri tamamen Rus ordusundan arınmıştı.

    Rus ordusunun şehri terketmesiyle beraber Ukrayna'da vatandaşlar kutlamalara başlamıştı.

    Ukrayna ordusu Herson'da

    Ukrayna ordusunun şehre girişiyle birlikte, Ukrayna halkı ellerinde bayraklarla ve çığlıklarla askerlerini karşılamış ve o anlar büyük sevinç gösterilerine sahne olmuştu.

    Bağımsızlık Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce Ukraynalı vatandaşın kutlamaları devam ediyor.

    Rus askerlerinin geri çekildiği Herson daki kutlamalara Zelensky de katıldı #1

    Zelensky de kutlamalara katıldı

    AA'nın haberine göre, Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson'daki kutlamalara Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katıldı.

    Zelenskiy'in ziyareti sırasında güvenlik önlemleri alındı.

    Rus askerlerinin geri çekildiği Herson daki kutlamalara Zelensky de katıldı #2

    Rus askerlerinin geri çekildiği Herson daki kutlamalara Zelensky de katıldı #3

    Rus askerlerinin geri çekildiği Herson daki kutlamalara Zelensky de katıldı #4

    Rus askerlerinin geri çekildiği Herson daki kutlamalara Zelensky de katıldı #5

    Rus askerlerinin geri çekildiği Herson daki kutlamalara Zelensky de katıldı #6

    Rus askerlerinin geri çekildiği Herson daki kutlamalara Zelensky de katıldı #7

    Rus askerlerinin geri çekildiği Herson daki kutlamalara Zelensky de katıldı #8

    Rus askerlerinin geri çekildiği Herson daki kutlamalara Zelensky de katıldı #9

    Rus askerlerinin geri çekildiği Herson daki kutlamalara Zelensky de katıldı #10

    Rus askerlerinin geri çekildiği Herson daki kutlamalara Zelensky de katıldı #11


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