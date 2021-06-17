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    Rus bilim insanları yeni bir koronavirüs varyantı keşfetti

    Rusya'nın başkenti Moskova'da bilim insanları, yeni bir koronavirüs varyantı keşfetti.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 08:06
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 09:17
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    Rus bilim insanları yeni bir koronavirüs varyantı keşfetti

    Rusya'da keşfedilen yeni koronavirüs varyantının, son zamanlarda artan vakaların sorumlusu olabileceği konuşuluyor. Moskova Belediye Başkanı, artan vakaların üzerine hizmet sektöründe çalışanlar için zorunlu aşı emri verdi.

    AŞI YENİ VARYANT ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ?

    Daily Mail'de çıkan habere göre Rus bilim insanları, aşıların varyantın üzerinde etkili olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Sputnik V aşısını üreten akademisyenler, artan vaka sayılarının sebebinin bu varyant olabileceğini öne sürüyor.

    Rus bilim insanları yeni bir koronavirüs varyantı keşfetti #1

    BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ZORUNLU AŞI EMRİ

    Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Şehirdeki koronavirüs durumu dramatik şekilde gelişiyor. Kentteki hastanelerde çeşitli seviyelerde olan 12 bin Kovid-19 hastası tedavi görüyor." dedi. Moskova'da yaklaşık olarak 2 milyon kişinin aşılandığı söylenirken, hizmet sektöründe çalışanların aşılanması yönünde karar alındığı bildirildi.

    Rus bilim insanları yeni bir koronavirüs varyantı keşfetti #2

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