Rus muhalif siyasetçi Pevchikh: Navalny esir takasında kullanılacaktı Rus muhalif siyasetçi Maria Pevchikh, Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin cezaevinde hayatını kaybetmemesi halinde Almanya’da tutuklu bulunan Rus istihbaratının tetikçisi Vadim Krasikov ile takas edileceğini ve serbest kalacağını iddia etti.

İHA

Rusya’da tutuklu bulunduğu cezaevinde 16 Şubat’ta hayatını kaybeden muhalif lider Alexei Navalny'nin ölümüne ilişkin şaibeler devam ediyor. Rus muhalif siyasetçi Maria Pevchikh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Navalny’nin ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

"Navalny, Rus istihbaratının tetikçisiyle takas edilecekti"

Navalny’nin cezaevinde hayatını kaybetmemesi halinde Almanya’da tutuklu bulunan Rus istihbaratının tetikçisi Vadim Krasikov ile takas edileceğini ve serbest kalacağını iddia eden Pevchikh, "ABD'li ve Alman yetkililer bunu onayladılar ancak hiçbir şey yapmadılar. Navalny şu anda, tam da bugün bu koltukta oturuyor olabilirdi. Bu lafın gelişi değil, bu olabilirdi ve olmalıydı" ifadelerini kullandı.

Pevchikh, "Şubat başında Putin'e, Berlin'de işlediği bir cinayetten dolayı hapis yatan Krasikov'un iki ABD vatandaşı ve Alexei Navalny ile takas edilmesi teklif edildi. 15 Şubat'ta pazarlıkların son aşamasına gelindi" dedi.

"Putin’in, Navalny’nin özgür kalması düşüncesine tahammülü yoktu"

Pevchikh, ayrıca Navalny’nin takas önerisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Rus milyarder Roman Abramoviç’in ilettiğini öne sürdü. Ancak Putin’in, Navalny’nin özgür kalması düşüncesine bile tahammülü olmadığını öne süren Pevchikh, Navalny’nin, takas görüşmelerinden sonra öldüğüne dikkat çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)