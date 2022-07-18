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    Rus ordusuna talimat: Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını vurun

    Savunma Bakanı Şoygu, askeri birliği denetlediği sırada birlik komutanına talimat verdi.
    • 18.07.2022 - 12:19
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    Rus ordusuna talimat: Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını vurun

    24 Şubat'ta başlayan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, yeniden kızışıyor.

    Saldırılarıyla Ukrayna'da ağır hasara yol açan Rus güçleri için Ukrayna'da yeni hedef belirlendi.

    Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını vurma talimatı

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin "Doğu" askeri birliğine, Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını yüksek hassasiyetli silahla vurma talimatı verdi.

    Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Doğu" Rus askeri birliğini denetledi.

    Şoygu, bu birliğin saldırı yeteneklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

    Saldırıları artırma sinyali

    Rus Bakan, birlik komutanından, Ukrayna ordusunun uzun menzilli roketatar ve topçularını yüksek hassasiyetli silahlarla vurmalarını istedi.

    AA'nın haberine göre, Bakan Şoygu, geçen hafta Ukrayna'daki savaşta yer alan "Güney" ve "Merkez" Rus askeri birliklerini denetlemiş ve birliklerin askeri eylemlerini ileride artırma yönünde talimat vermişti.

    Rus ordusuna talimat: Ukrayna nın uzun menzilli silahlarını vurun #1


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