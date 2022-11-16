Rus saldırıları Ukrayna'da 7 milyon haneyi elektriksiz bıraktı

Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarının ardından Ukrayna'nın 17 bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı. Öte yandan Moldova'ya elektrik taşıyan elektrik hatları da zarar gördü.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, tüm şiddetiyle sürüyor.

Savaş süresince her iki ülkede de ağır kayıplar yaşanırken Rus ordusu, şiddetini her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Son olarak Rusya, dün Ukrayna'ya füze saldırısı düzenledi. Saldırı nedeniyle bölgede enerji altyapısı ağır hasar gördü.

17 bölgede 700 milyon hane elektriksiz kaldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıların ardından yaklaşık 7 milyon hanenin elektriksiz kaldığı bildirdi.

Kesintilerin olduğu bölgeler: 'Başkent Kiev, Vinnytsya, Volyn, Donetsk, Dnipropetrovsk, Jitomir, Kirovohrad, Lviv, Poltava, Rivne, Sumi, Ternopil, Harkov, Khmelnytskyy, Cherkasy, Çernivtsi ve Çernihiv' olarak açıklandı.

15 enerji tesisi zarar gördü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, 15 enerji tesisinin de zarar gördüğünü belirterek, "Mühendislerimiz gücü mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamak için her şeyi yapıyor." dedi.

Moldova'da elektrik kesintisi

Moldova Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Andrei Spinu, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarının ardından bölgede "büyük elektrik kesintileri" yaşadığını belirtti.

Rus saldırısında, Moldova'ya elektrik taşıyan elektrik hatlarından birinin bağlantısının kesildiğini aktardı.

Hattın zarar görmediğini ancak güvenlik önlemi olarak otomatik olarak kesildiğini ifade eden Spinu, yetkililerin bağlantıyı yeniden sağlamak için çalıştıklarını açıkladı.

Elektrik tasarrufu çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının Moldova'yı doğrudan etkilediğini söyleyen Spinu, ülkesinde elektrik kesintisi riskinin yüksek olmaya devam ettiğini ifade ederek, "Ukrayna elektrik santrallerine herhangi bir Rus bombalaması bugünkü durumun tekrarlanmasına yol açabilir." dedi.

Spinu, ayrıca halka elektrik tasarrufu yapması çağrısında bulundu.