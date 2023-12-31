Rusya: ABD'nin füzelerine karşı önlemler alacağız Dışişleri Bakanı Lavrov, "Washington'un ilave füze riskleri yaratmasının, ciddi misilleme tedbirleri almamızı gerektireceği açıktır" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye uyarılarda bulundu.

Lavrov, ABD hükümetinin daha önce Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklanan füze sistemlerini konuşlandırma planına yanıt olarak ciddi önlemler alacaklarını söyledi.

RIA Novosti'ye konuşan Lavrov, bu tür füzelerin "düşman ülkeler" tarafından konuşlandırılması konusunun "ulusal güvenlik açısından çok hassas" olduğunu belirtti.

"Ciddi misilleme tedbirleri almamızı gerektirir"

Rus Bakan, demecinde şu ifadeleri kullandı:

ABD örneğinde, stratejik istikrarı etkileyen diğer faktörlerle doğrudan ilişkisi göz önüne alındığında, bu husus özel bir önem kazanmaktadır.



Washington'un ilave füze riskleri yaratmasının, ciddi misilleme tedbirleri almamızı gerektireceği açıktır.

ABD'ye 'yasaklanmış silah' uyarısı

Lavrov, ABD'nin "güç baskısını başka yollarla" artırmaya yönelik "olağanüstü adımlar" atmaması halinde, Rusya'nın daha önce yasaklanmış silahları konuşlandıran ilk ülke olmayacağını kaydetti ve ekledi:

Pentagon'un hazırlıklarına bakılırsa, Amerikalıların dünyanın çeşitli bölgelerine INF füzeleri konuşlandırmak için harekete geçmesi çok uzun sürmeyecek.



Dolayısıyla ihtiyaç duyulan siyasi kararları almamız gereken an aslında olgunlaşıyor.

Putin'in önerisi: Karşılıklı olarak vazgeçelim

Ekim 2021'de ABD, Rusya'dan INF Anlaşması ile yasaklanan füzeleri Avrupa'dan çıkarmasını talep etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'ya Avrupa'daki orta ve kısa menzilli füzelerden karşılıklı olarak vazgeçilmesini önerdi. NATO, bu teklifi reddetti.