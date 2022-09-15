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    Rusya, ABD'ye uzun menzilli füze uyarısı yaptı

    Sözcü Zaharova, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlanmasının, 'kırmızı çizgiyi geçmek' anlamına geldiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 15:53
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    Rusya, ABD'ye uzun menzilli füze uyarısı yaptı

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya askeri destek veren Washington'a tepki gösterdi.

    ABD, Ukrayna'ya 80 kilometre menzilli HIMARS çoklu fırlatma roket sistemi için mühimmat sağlamıştı.

    "Kiev'e daha uzun menzilli füzeler tedarik ederlerse..."

    Sözcü Zaharova, "Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler tedarik etmeye karar verirse, kırmızı çizgiyi geçer ve çatışmanın doğrudan tarafı olur." dedi.

    Zaharova, Ukrayna'ya silah tedarikinin "sivil halk arasında düşmanlıkları uzatmaya ve yeni kayıplara yol açtığını" da sözlerine ekledi.

    Zaharova: NATO ülkeleriyle doğrudan çatışmaya yaklaştırıyor

    "Dahası, bu bizi Rusya ve NATO ülkeleri arasındaki doğrudan askeri çatışmanın tehlikeli çizgisine yaklaştırıyor." diyen Zaharova, şöyle devam etti:

    "Bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Kiev rejimine silah sağlayan ABD ve müttefikleri, fiilen onun savaş suçlarına ortak oluyor."

    ABD basını: Ukrayna, ABD'den silah istedi

    Wall Street Journal gazetesine işaret eden Kommersant'ın aktardığına göre, Ukrayna, 2023'te karşı taarruza devam etmek için ABD'den silah talep etti.

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