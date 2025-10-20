Rusya, Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkesi değerlendirdi

- Rusya, Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğunda Afganistan ile Pakistan arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı.
- Rusya, Kabil ve İslamabad'a terörle mücadele dahil iş birliğini artırma çağrısı yaptı.
- Afganistan ve Pakistan’ın anlaşmazlıklarını siyasi ve diplomatik yollarla çözme kararlılığı, bölgesel güvenlik için önemli olarak değerlendirildi.
Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğunda Afganistan ile Pakistan arasında ateşkes sağlandı...
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
"ANLAŞMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"
Açıklamada, Türkiye ve Katar yetkililerinin arabuluculuğunda Kabil ile İslamabad arasında ateşkes sağlandığını hatırlatarak, "Afganistan-Pakistan sınır bölgesinde karşılıklı ateşkes sağlanması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.
KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞLETME ÇAĞRISI
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Afganistan ile Pakistan’ın diyalog ve anlaşmazlıklarını siyasi ve diplomatik yollarla çözme konusundaki kararlılığının, iki dost ülke arasında barışın sağlanmasının temeli ve bölgesel güvenliğin oluşturulmasında önemli unsur olduğunu vurgulayarak, Kabil ve İslamabad’a, terörle mücadele de dahil karşılıklı iş birliğini genişletme çağrısında bulunduklarını kaydetti.