Rusya, Afganistan'dan 500'den fazla kişiyi tahliye edecek

Rusya, Afganistan'dan 500'den fazla kişiyi tahliye edecek

Nakliye ve yolcu uçaklarıyla gerçekleştirilecek tahliyede yer alacakların sayısı belli oldu. Afgan öğrenciler için ayrıca uçuş talebinde bulunulacağı kaydedildi.

Taliban, Batılı güçlerin Afganistan'ı terk etmesi için son tarihin 31 Ağustos olduğunu söyledi.

Taliban'ın açıklamasının ardından başkent Kabil'de tahliye hareketliliği yaşanıyor.

MOSKOVA'DAN TAHLİYE ADIMI

Interfax haber ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, aralarında Rus ve diğer ülke vatandaşlarının olduğu 500'den fazla kişinin tahliye edileceğini duyurdu.

PUTİN TALİMAT VERDİ

Belarus, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna vatandaşlarının da tahliye edileceği operasyona, askeri nakliye uçakları ve yolcu uçağının katılacağı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, tahliye operasyonu talimatının Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildiğini aktardı.

RUS UÇAKLARI KABİL'DE

Öte yandan, tahliye hareketliliğinin yaşandığı Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın sivil havacılık bölümüne bugün Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait İlyuşin İl-76 MD tipi 3 stratejik nakliye uçağı ve bir İlyuşin İl-62 yolcu uçağı indi.

4 uçakla birlikte tahliye işlemleri için Rus görevlilerin de Kabil'e ulaştığı görüldü.

AFGAN ÖĞRENCİLER İÇİN UÇUŞ TALEBİ

Moskova, Rusya'da eğitim almayı planlayan Afgan öğrenciler için eylül ayında Afganistan'dan uçuş talep etmeyi planlıyor.