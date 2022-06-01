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    Rusya, Danimarka'ya da doğalgaz akışını kesiyor

    Rusya, Hollanda'nın ardından Danimarka'ya da doğalgaz akışını yarından itibaren keseceğini açıkladı.
    • 01.06.2022 - 02:04
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    Rusya, Danimarka'ya da doğalgaz akışını kesiyor

    Rusya, doğalgaz ödemesini ruble ile yapmayı reddeden Hollanda'nın akışını kesmişti.

    Rus enerji şirketi Gazprom, Hollanda’nın ardından ruble ile ödeme yapmayı reddeden Danimarka'ya da doğal gaz akışının yarından itibaren kesileceğini duyurdu.

    "Ödeme yapılana kadar gaz sevkiyatı durdurulmuştur"

    Gazprom tarafından yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'nın yarı özel enerji şirketi Ostred'in, Rusya'ya doğal gaz ödemesini yapmadığı ifade edilerek, "31 Mayıs işgünü sonu itibariyle, Gazprom Export, nisan ayı itibariyle Ostred'den gaz tedariki için ödeme alamamıştır. Bu bağlam Gazprom tarafından Ostred'e gaz sevkiyatı 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle Devlet Başkanı Kararnamesi doğrultusunda ödeme yapılana kadar durdurulmuştur" denildi.

    İHA'nın haberine göre Gazprom, bugüne kadar Polonya, Bulgaristan, Finlandiya ve Hollanda'ya ruble ile ödeme yapmadıkları gerekçesiyle doğal gaz akışını durdurmuştu.

    Rusya, Danimarka ya da doğalgaz akışını kesiyor #1


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