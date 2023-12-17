Rusya Devlet Başkanı Putin: NATO'ya saldırma planımız yok Putin, NATO ülkeleriyle savaşmak için çıkarları olmadığını söyledi. ABD'li mevkidaşı Biden'ın sözlerine tepki gösteren Rus lider, "Kesinlikle saçma. Başkan Biden'ın bunun farkında olduğuna inanıyorum" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın, Ukrayna'da kazanması durumunda durmayacağı ve NATO ülkelerine saldırabileceği konusunda uyardı.

Rus basınına konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu iddiayı yalanladı.

Biden'a tepki: Kesinlikle saçma

Putin, Biden'ın sözlerini, tamamen "saçma" olduğunu söyleyerek reddetti:

Bu kesinlikle saçma. Başkan Biden'ın bunun farkında olduğuna inanıyorum. Bu sadece onun Rusya'ya yönelik yanlış stratejisini desteklemek için kullanılan bir üslup.

Rusya-Batı ilişkilerinde kriz

Ukrayna'daki savaş, Moskova'nın Batı ile ilişkilerinde 1962 Küba füze krizinden bu yana yaşanan en derin krizlerden birini tetikledi.

Biden, geçen yıl yaptığı açıklamada, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın Üçüncü Dünya Savaşı'nı tetikleyeceği konusunda uyarmıştı.

"NATO ülkeleriyle savaşmak için çıkarımız yok"

Öte yandan Putin, "Rusya'nın NATO ülkeleriyle savaşmak için hiçbir nedeni, hiçbir çıkarı, ne ekonomik, ne siyasi ne de askeri jeopolitik çıkarı yok." ifadesini kullandı.

NATO anlaşmasının 5. maddesine göre, taraflar, içlerinden birine veya birkaçına yönelik bir saldırının hepsine karşı yapılmış bir saldırı sayılacağı konusunda anlaşmış durumda.

Finlandiya'nın NATO üyeliği Moskova'nın tepkisini çekti

Putin, Finlandiya'nın nisan ayında NATO'ya girmesinin Rusya'yı, sınırda "askeri birlikleri yoğunlaştırmaya" zorlayacağını söylemişti.

Hem Moskova hem de Batı'daki yetkililer, Ukrayna savaşının başlamasından sonra defalarca yeni bir "Soğuk Savaş"tan söz etti.