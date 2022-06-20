Rusya doğalgazı kestiği için Almanya elektrik üretiminde kömür kullanacak

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, kışa kadar doğalgaz biriktirmek için gaz tüketimini azaltacaklarını, elektrik üretimi için kömür santrallarını kullanacaklarını belirtti.

Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı, Kuzey Akım'daki kapasitenin de düşürülmesiyle azalmaya devam ederken, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, Almanya'nın gaz depolama tesislerini doldurmaya yardımcı olmaya yönelik gaz tasarrufu için ek önlemler alındığını bildirdi.

Doğalgaz kışa kadar depolanacak

Habeck, Rusya'nın doğalgazda kesintiye devam edeceğine yönelik endişelerle ülkesinin elektrik üretimi için gaz kullanımını sınırlaması ve Rusya'dan gelen arzdaki düşüşü telafi etmek için doğalgaz depolama tesislerine öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

Almanya, daha fazla kömür santrali kullanacak

AA'nın haberine göre; Alman Yeşiller Partisi eski Eş Genel Başkanı olan Habeck, Almanya'nın kömür yakıtlı elektrik üretiminden çıkma planlarına ve partisinin ilkelerine aykırı olmasına rağmen ülkenin elektrik üretimi için kömür kullanımını da artırmak zorunda kalacağını da vurguladı.

Habeck, "Talep üzerine kanunla alternatif bir gaz rezervi oluşturuyoruz. Bu, dürüst olmak gerekirse, bir geçiş dönemi için daha fazla kömürle çalışan elektrik santrali anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

"Gaz depolamazsak kış zorlu geçecek"

Gaz piyasasındaki durumun son günlerde kötüleştiğini ve gaz depolama tesislerinin yüksek fiyatlara da olsa doldurulabildiğini vurgulayan Habeck, "Gazda tedarik şu anda garanti altında ama durum ciddi. Bu nedenle gaz tüketimini azaltmak için tedbirleri güçlendirmeye ve ek tedbirler almaya devam ediyoruz. Bu, gaz tüketiminin daha da azalması ve depolama tesislerine daha fazla gaz aktarılması gerektiği anlamına geliyor. Aksi halde kış zorlu geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

Habeck, Avrupa’da doğalgaz fiyatlarının yükselmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerini huzursuz etme, bölme ve fiyatları artırma stratejisi olduğunu savunarak, "Buna izin vermeyeceğiz. Kararlı, eksiksiz ve dikkatlice bir şekilde karşılık veriyoruz.” dedi.

Alman halkına "daha az doğalgaz" kullandırılacak

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığının açıklamasına göre, Alman hükümeti elektrik üretimi içi kömür kullanımını artırmanın yanında hane halkı tüketimine sınır getirmeyi ve sanayide daha az doğalgaz kullanılmasını teşvik edecek bir mekanizmayı da hayata geçirmeyi planlıyor.

Doğalgaz dağıtıcısına 15 milyar euro ek kredi

Alman hükümeti ayrıca, kışın doğalgaz sıkıntısı yaşanmaması için ülkede doğal gaz piyasası alan yöneticisi olan Trading Hub Europe için Alman Kalkınma Bankası'ndan (KfW) 15 milyar euro ek kredi limiti açmayı hedefliyor.

Yüzde 57 olan depolar için hedef, kasımda yüzde 90

Öte yandan, Almanya'daki doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı şu anda yüzde 57 seviyesinde bulunurken, Alman hükümeti Kasım 2022’ye kadar bu oranı yüzde 90'a ulaştırmayı hedefliyor.

Almanya, Rus petrolü ve gazına daha bağımlı

Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrol ve doğalgazına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülürken, ülke, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, Rusya'dan karşılıyordu. Son zamanlarda bunu yüzde 35’e düşürdü.

Almanya'da konutların yaklaşık yarısı ağır sanayide elektrik üretmek için kullanılan doğalgazla ısıtılıyor.

Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için yoğun çalışmalar yürüten Alman hükümeti, Rus gazından tamamen bağımsız olmak için zamana ihtiyacı bulunduğunu belirtiyor. Hükümet, Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yaptırımlarını desteklemesine rağmen Rusya'dan gaz arzının hemen durdurulmasına karşı çıkıyor.

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