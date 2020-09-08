Rusya Doğu Akdeniz'deki gerilimden endişeli

Nikos Anastasiadis’le görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, D.Akdeniz için Rum Kesimi'ne Rusya adına yardımcı olabileceğini iletti.

Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra başta AB ülkeleri olmak üzere Rusya da Rumların ve Yunanistan'ın yanında yer aldı.

YARDIM ETMEYE HAZIRIZ

Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’le görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Akdeniz’deki durum bizi endişelendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler bakımından, diyaloğun başlatılmasına yardım etmeye hazırız” dedi .

Bunun yanında Rusya Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’deki gerilim karşısında takındığı tavır konusunda ABD’yi de eleştirdi.

ABD KIŞKIRTIYOR

Lavrov, ABD’nin, "ülkeleri birbirine karşı kıştırtmasının ve ‘bizimle olmayan, karşı taraftadır’ politikası izlemesinin, geri kalanları da bu yolu izlemek zorunda bırakmasının Moskova’yı endişelendirdiğini" kaydetti.