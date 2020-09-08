Dolar
7.4855
0.4172%
Euro
8.8271
0.185%
Altın
1910.31
-0.956%
Borsa
1090.48
-0.5771%
G. Altın
461.601
-0.1553%
Bitcoin
74614.25
-2.8909%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C
    Rusya Doğu Akdeniz'deki gerilimden endişeli

    Rusya Doğu Akdeniz'deki gerilimden endişeli

    Nikos Anastasiadis’le görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, D.Akdeniz için Rum Kesimi'ne Rusya adına yardımcı olabileceğini iletti.
    • REUTERS
    • 08.09.2020 - 13:39
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 13:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

    Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra başta AB ülkeleri olmak üzere Rusya da Rumların ve Yunanistan'ın yanında yer aldı.

    Rusya Doğu Akdeniz deki gerilimden endişeli #1

    YARDIM ETMEYE HAZIRIZ

    Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’le görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Akdeniz’deki durum bizi endişelendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler bakımından, diyaloğun başlatılmasına yardım etmeye hazırız” dedi .

    Bunun yanında Rusya Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’deki gerilim karşısında takındığı tavır konusunda ABD’yi de eleştirdi.

    Rusya Doğu Akdeniz deki gerilimden endişeli #2

    ABD KIŞKIRTIYOR

    Lavrov, ABD’nin, "ülkeleri birbirine karşı kıştırtmasının ve ‘bizimle olmayan, karşı taraftadır’ politikası izlemesinin, geri kalanları da bu yolu izlemek zorunda bırakmasının Moskova’yı endişelendirdiğini" kaydetti.

    Rusya Doğu Akdeniz deki gerilimden endişeli #3

    Rusya Doğu Akdeniz deki gerilimden endişeli #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir