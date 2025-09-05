Rusya düşürülen Azerbaycan uçağı için tazminat ödedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya'nın AlfaStrakhovanie sigorta şirketinin Azerbaycan Hava Yolları'na uçağın tam sigorta bedeli olan 1 milyar 3 milyon ruble (yaklaşık 12,34 milyon dolar) ödeme yaptığı bildirildi.

Kazada yaralanan veya hayatını kaybeden yolcuların büyük kısmı için tazminatların ödendiği, 62 yolcudan 46'sına ilişkin taleplerin tamamen karşılandığı ifade edildi.

Buna göre 15 Rus vatandaşından 7'si, 38 Azerbaycan vatandaşından 35'i, Kırgızistan uyruklu 3 yolcunun tamamı ve Kazakistan uyruklu 1 yolcu için ödemelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bugüne kadar mağdurlara ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına toplam 358,4 milyon ruble (4,4 milyon dolar) ödeme yapıldığı aktarılan açıklamada diğer yolculara ilişkin süreçlerin sürdüğü kaydedildi.

38 KİŞİ ÖLDÜ

Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer uçağın Rus hava savunma güçlerince vurulduğunu açıklamıştı.

Bu olay üzerine Azerbaycan-Rusya ilişkileri gerilmiş, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de "Uçağımızı vuranlar cezalandırılsın. Mağdurların ailelerine tazminat ödensin. Azerbaycan Hava Yolları'nın uçağı için de tazminat ödenmelidir" şeklinde açıklamada bulunmuştu.