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    Rusya: Erdoğan, bölgesel ve uluslararası konularda önemli nüfuza sahip

    Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyledi. Rus Sözcü, Erdoğan'ın çeşitli açılardan önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.12.2021 - 15:11
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 15:44
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    Rusya: Erdoğan, bölgesel ve uluslararası konularda önemli nüfuza sahip

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşme planlanıyor.

    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin ardından görüşmenin, cuma günü gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

    "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BU KONUYU AÇARSA..."

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında görüşme hazırlığının olduğunu söyledi.

    Söz konusu görüşmede, Ukrayna konusunun da gündeme gelebileceğini anlatan Peskov, "Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyu açarsa, o zaman istişare edilebilir." diye konuştu.

    Rusya: Erdoğan, bölgesel ve uluslararası konularda önemli nüfuza sahip #1

    "ERDOĞAN BİRÇOK AÇIDAN ÖNEMLİ BİR NÜFUZA SAHİP"

    Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin bölgede barışın sağlanması için Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapabileceğine yönelik açıklamalarına değinerek, şunları kaydetti:

    "Erdoğan, bölgesel ve uluslararası konularda, birçok açıdan önemli bir nüfuza sahip. Eğer Sayın Erdoğan, bu nüfuzu Kiev üzerinde Minsk anlaşmalarının, Paris’te varılan anlaşmaların uygulanması yönünde kullanabilirse, Rusya bunu memnuniyetle karşılar."

    "UKRAYNA'DAKİ ÇATIŞMALAR İÇ SAVAŞ"

    Rusya’nın Ukrayna krizinde taraflardan biri olmadığını savunan Peskov, Ukrayna’daki çatışmaların bir iç savaş olduğunu öne sürdü.

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