Rusya her gün 10 milyon dolar değerindeki gazı yakıyor

Rusya her gün 10 milyon dolar değerindeki gazı yakıyor

Rusya'nın Finlandiya sınırına yakın bir doğalgaz tesisinden her gün 10 milyon dolar değerindeki gaz yakıldığı ortaya çıktı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat’ta savaş başlattı.

Yüzlerce kişinin can verdiği, milyonlarca kişinin yerinden yurdundan olduğu savaş nedeniyle tepkilerin odağındaki Rusya’ya, birçok Avrupa ülkesi hemen yaptırım uyguladı.

Rusya ise hiç beklemeden karşılık verdi ve Avrupa’ya gaz akışını kısıtladı.

Avrupa’nın çaresiz önlemleri

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte gaz akışı kesilen ülkeler, acil durum planını devreye soktu.

Buna göre ilk olarak alınacak tasarruf tedbirleri belirlendi.

Soğuk suyla duş almak, hatta duş yerine ıslak bez kullanmak ve çocukları okula 2 kat fazla kazakla göndermek gibi garip önlemler masada…

Avrupa’nın bu önlemleri genişletmek için çalışmalarını sürdürdüğü de konuşuluyor.

Rusya, gaz yakıyor

Gaz krizi bir yana Rusya'nın Finlandiya sınırına yakın bir tesisten gelen görüntüler ise hem Avrupa hem de bilim insanlarını kızdırdı.

Rystad Energy, Rusya'nın söz konusu tesiste her gün 10 milyon dolar değerindeki gazı yaktığını iddia etti.

Ortaya çıktı

Bölgeyi inceleyen araştırmacılar, haziran ayından bu yana tesisten yayılan ısıda önemli bir artış kaydederken; gelen uydu görüntüleri sis perdesini tamamen kaldırdı…

Ve tesiste her gün önemli miktarda doğalgaz yakıldığı ortaya çıktı.

“Haziran ayında başlayan bu alevler hiç kaybolmadı”

Doğalgaz tesislerinde gaz yakma işlemi yaygın olsa da normalde sadece teknik nedenlerle yapılıyor.

Ancak bu tesisteki işlemlerin ölçeği uzmanların kafasını karıştırdı.

Miami Üniversitesi'nden Jessica McCarty konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Daha önce hiçbir tesiste bu kadar gaz yakıldığını görmemiştim. Haziran ayında başlayan bu alevler hiç kaybolmadı ve anormal derecede yüksek kaldı.” dedi.

Her gün 10 milyon dolar değerinde gaz...

Rystad Energy, Finlandiya sınırına yakın tesiste her gün yaklaşık 4,34 milyon metreküp gazın yakıldığını iddia ediyor.

Bu da günlük 10 milyon dolar değerinde gazın yakılması anlamına geliyor.

Uzmanlar, burada yakılan gazın daha önce Almanya'ya ihraç edildiğini söylüyor.

Gazprom’dan açıklama yok

Tesiste yapılan bu işlem doğalgaz için kıvranan Avrupa kadar bilim insanlarını da endişelendirdi.

Uzmanlar işlemin çevresel etkilerine dikkat çekerek ortaya çıkan büyük miktarda karbondioksitin Arktik buzulunun erimesini ve küresel ısınmayı şiddetlendirebileceğini belirtiyor.

Rusya'nın enerji devi Gazprom BBC'nin konuya ilişkin sorularını şimdilik cevapsız bıraktı.