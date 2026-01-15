AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ve Ukrayna arasında ABD başta olmak üzere birçok ulusun bir barış planını hayata geçirmek için çabaları sürerken savaş da tüm hızıyla devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, merkez askeri grubunun yönetim merkezini ziyaret etti.

Ukrayna cephesinde Dnipropetrovsk yönündeki çatışmalara katılan birlikleri denetleyen Gerasimov'a birlik komutanları, cephedeki durumla ilgili bilgi verdi.

"İKİ HAFTADA 300 KİLOMETREKAREDEN FAZLA ALAN"

Gerasimov, yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini dile getirerek, "Ocak ayının iki haftasında 8 yerleşim birimi kurtarıldı. 300 kilometrekareden fazla alan kontrolümüze geçti." ifadelerini kullandı.

BİR YERLEŞİM YERİ DAHA ELE GEÇİRİLİYOR

Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde güvenlik bölgesini genişletmeye, Kupyansk yönünde Oskol Nehri'nin doğusundaki toprakları Ukraynalı askerlerden arındırmaya devam ettiklerini kaydeden Gerasimov, Kupyansk-Uzlovoy yerleşim yerinin ele geçirilmek üzere olduğunu söyledi.

"EYLEMLER ENGELLENDİ"

Gerasimov, Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentinin daha önce Rus ordusunca ele geçirildiğini anımsatarak, "Ukrayna askerleri, Kupyansk'ta bayrak dikerek varlıklarını göstermeye çalıştı ancak bu eylemler engellendi." şeklinde konuştu.

BİRLİKLER İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

Batı askeri grubuna bağlı birliklerin Krasnolimansk yönünde ilerlemeye devam ettiğini anlatan Gerasimov, şu ifadeleri kullandı:

"Güney askeri grubu birlikleri, Seversk kentini kurtararak Slavyansk şehrine doğru ilerliyor. Konstantinovka'da çatışmalar sürüyor. Doğu grubu birlikleri, Zaporijya bölgesinde ilerliyor ve Dnipropetrovsk bölgesinde güvenlik alanını genişletiyor. Dnepr grubuna bağlı askerler de Zaporijya şehrine doğru ilerliyor. Merkez grubu birlikleri ise Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kurtarılması sürecine devam ediyor."

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri "başarılarından" dolayı tebrik ederek bazı talimatlar verdi.