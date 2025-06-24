Rusya: İran'a saldırılar Orta Doğu'daki durumun gerginleşmesine yol açtı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair yazılı açıklama yaptı.

ABD ve İsrail'in eylemlerinin eleştirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Orta Doğu ve Basra Körfezi'nde durumun hızla gerginleşmesine ve radikal istikrarsızlığa yol açıyor. Burada küresel ve bölgesel güvenliğin baltalanması söz konusu. Bu da ticari ve ekonomik ilişkiler, hava, deniz ve diğer iletişim araçları, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi süreci için uzun vadede son derece zararlı sonuçlar doğurabilir.