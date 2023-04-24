Rusya: Karabağ'da anlaşmaların uygulanmasından başka yol yok Kremlin Sözcüsü Peskov, bölgedeki durumun basit olmadığını söyledi. Rus Dışişleri Bakanlığı, "Tarafları derhal mevcut anlaşmalara dönmeye çağırıyoruz" dedi.

AA

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Erivan kaynaklı gerilimler, Rusya'nın gündemindeydi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan Karabağ anlaşmalarına değindi.

"Anlaşmaların uygulanmasından başka yol yok"

Moskova'da gazetecilere konuşan Peskov, Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında Laçın Koridoru'nda sınır kontrol noktası kurmasını değerlendirdi:

Bölgedeki durum basit değil, ek çaba ve en önemlisi yapılan anlaşmaların uygulanmasından başka bir yolun bulunmadığı konusunda anlayış gösterilmesini gerektiriyor.

Rus Dışişleri: Endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Karabağ'da ateşkes sürecini ihlal eden olayların arttığı ve bu olaylarda can kayıplarının yaşandığı belirtildi.

Azerbaycan ve Ermenistan'da kamusal alanda "suçlayıcı" ve "saldırgan" söylemlerin arttığı ve bunun tehlikeli olduğu vurgulanan açıklamada, Karabağ'daki Rus güçlerinin sorumluluğundaki bölgedeki durumdan ve Bakü ile Erivan arasındaki diyalogdan "aşırı derecede endişeli" oldukları belirtildi.

"Bakü ve Erivan'ın siyasi irade göstereceğini umuyoruz"

Laçın Koridoru'nun işleyişinde değişikliklerin yaşandığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020'de imzaladığı üçlü bildirinin temel hükümlerine aykırı atılan tek taraflı adımlar kabul edilemez. Tarafları derhal mevcut anlaşmalara dönmeye çağırıyoruz.

Taraflara derhal mevcut anlaşmalara dönme çağrısı yapılan açıklamada, Bakü ile Erivan'ın en kısa zamanda siyasi irade göstereceği ve oluşan durumun olumsuz gidişatını aşabileceği umudu paylaşıldı.

Azerbaycan sınır kontrol noktası kurdu

Azerbaycan, Ermenistan sınırında, Laçın-Hankendi yolunun (Laçın Koridoru) başlangıcında sınır kontrol noktası kurmuş, bu durum Ermenistan'da tepkilere neden olmuştu.

Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusun bu noktadan çift yönlü olarak Ermenistan ve Azerbaycan'a şeffaf ve düzenli geçişleri için uygun koşulların oluşturulacağı, kontrol mekanizmasının Rus güçleriyle koordineli şekilde hayata geçirileceği ifade edilmişti.