Ermenistan ordusu ateş açtı: 3 Azerbaycan askeri şehit oldu Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin akşam saatlerinde Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu 3 askerin şehit olduğunu duyurdu.

İHA

Ermenistan'ın Karabağ sınırında provokasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda Ermeni ordusu akşam saatlerinde Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

3 Azerbaycan askeri şehit oldu

Açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Laçın ilindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucunda 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu duyuruldu.

Azerbaycan ordusunda görevli Vidadi Zalov, Elşad Hasanov ve Sabuhi Tağıyev isimli 3 askerinin Ermeni tarafının provokasyonuna engellerken şehit olduğu aktarılan açıklamada, şehit askerlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Bakanlık, bölgede durumun sakin olduğunu ve durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğunu aktarılarak, Azerbaycan birliklerince alınan misilleme tedbirleri sırasında Ermenistan’ın önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi.