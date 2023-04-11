Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: Şehit ve yaralılar var Ermenistan askerleri, Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldı. Çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusunda şehit ve yaralıların olduğu belirtildi. Ermenistan da kayıplarının olduğunu duyurdu.

AA Karabağ zaferini aradan geçen zamana rağmen hazmedemeyen Ermenistan, yine saldırıya geçti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gorus ilinin Dığ yerleşim biriminde konumlanan Ermenistan askerlerinin, Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığını bildirdi. Şehit ve yaralılar var Açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşi sonucu Azerbaycan askerleri arasında şehit ve yaralıların olduğu kaydedildi. Şehit ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilemezken Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu ifade edildi. Ermenistan da kayıp verdi Ermenistan basınında çıkan haberlerde de çatışmada Ermenistan ordusunun kayıp verdiği belirtildi.