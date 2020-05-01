Rusya, koronavirüsün en hızlı yayıldığı ülke konumunda

110 binden fazla koronavirüs vakasının görüldüğü Rusya'da, ordudaki vaka sayısı 3 bine yaklaştı.

Rusya'da, koronavirüs salgını nedeniyle 114 bin 431 vaka ve 1169 ölüm gerçekleşti.

Ülkedeki Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 bin 933 kişide daha koronavirüs görüldüğü belirtildi.

13 bin 220 kişinin koronavirüsü yendiği ülkede, yeni vakaların yüzde 44,5'inin belirti göstermediği kaydedildi.

EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGE MOSKOVA

Başkent Moskova ise virüsün en hızlı yayıldığı ülke konumundaki Rusya'da salgından en çok etkilenen bölge olarak öne çıkıyor.

Moskova'da vaka sayısı 3 bin 561 artışla 57 bin 300'e yükseldi.

211 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, 211 binden fazla kişinin gözetim altında tutulduğunu bildirerek, söz konusu kişilerin toplam sayısının 749 bin 482 olduğunu aktardı.

Son 24 saatte 225 bin testin yapıldığı ülkede, toplam test sayısı 3 milyon 700 bini aştı.

ORDUDA VAKA SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı, orduda koronavirüs teşhisi konulanların sayısının 24 artarak 1068'e ulaştığını, 2 hastanın ise durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Ayrıca, ordudaki 285 sivil çalışan ve bakanlığa bağlı okullardaki 1423 öğrenci ve öğretmenin de koronavirüse yakalandığı bildirildi.

İLK VAKA 31 OCAK'TA GÖRÜLDÜ

Rusya’da, ilk koronavirüs vakası 31 Ocak’ta Tümen ve Sibirya’nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde tespit edilmişti. Bu kişilerin, 2 Çin vatandaşı olduğu ifade edilmişti.

İlk koronavirüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart’ta başkent Moskova’da 79 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirmesiyle kayıtlara geçmişti.

SOKAK YASAĞI GETİRİLDİ

Gelişmelerin ardından acil duruma geçen Rusya, Moskova ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.